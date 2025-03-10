Спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю

На этой неделе доллар будет стоить 88-90 рублей, а евро — 96-98 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«Высокие ставки ЦБ и жесткая денежно-кредитная политика по-прежнему на стороне рубля. При этом давление на национальную валюту оказывает присущее началу месяца традиционное снижение динамики продаж иностранной валюты со стороны экспортеров. В центре внимания на мировом рынке – общая тональность геополитической риторики, а также итоги выступления Дональда Трампа. Отдельной напряженности доллару добавляет его активизация торговых войн сразу по нескольким географическим направлениям и общая неопределенность на мировом рынке на фоне неоднозначных прогнозов по росту экономики США», — отметил Тимошенко.

По его словам, на поддержку рубля со стороны нефти в ближайшие дни, скорее всего, не стоит рассчитывать — на ее цену может оказать давление заявление участников ОПЕК+ о планах на старт увеличения нефтедобычи с 1 апреля текущего года после двухлетнего снижения.

По мнению Тимошенко, факторы не в пользу доллара — свежая экономическая статистика, демонстрирующая охлаждение на рынке труда США, резко выросшее сокращение рабочих мест в феврале. Эксперт уточнил, что это, в свою очередь, может стать сигналом к вероятному смягчению денежно-кредитной политики Федрезерва. Он подчеркнул, что данные по расширению сферы услуг в США способны добавить оптимизма мировым позициям доллара.

Тимошенко добавил, что евро также находится под давлением от перспектив торговых пошлин, о которых заявили в США. В центре внимания – решение Европейского ЦБ понизить ставки, а также публикация ухудшенных прогнозов по росту ВВП на 2025 и 2026 годы, заключил эксперт.

10 марта доллар стоил 88,8 рубля по данным на 11:04 мск, а евро — 96,1 рубля.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на апрель.