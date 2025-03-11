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Экс-глава ЦБ рассказал, что важнее доллара по 60 рублей

Экс-глава ЦБ Дубинин: предсказуемость курса рубля важнее доллара по 60 рублей
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Доллар по 60 рублей не является актуальной задачей, главное — предсказуемость курса рубля, заявил «Газете.Ru» экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

«Я не думаю, что это [доллар по 60 рублей] является актуальной задачей. В принципе, стабильность [курса рубля] на том уровне, какой есть, если она будет сохраняться достаточно длительное время, всех устроит. Предсказуемость [курса рубля] гораздо важнее, чем уровень [к валютам]. Прогнозы [властей по курсу рубля] за период одного года достаточно последовательны. То есть россиянам стоит читать годовые прогнозы, чтобы увидеть тенденцию, что будет происходить с курсом рубля, будет ли российская валюта ослабляться или расти», — отметил Дубинин.

10 марта доллар стоил более 88 рублей, евро — свыше 95 рублей, юань — от 12 рублей. С начала 2025 года рубль подорожал к доллару более чем на 13 рублей, к евро — более чем на 8 рублей, к юаню — более чем на рубль.

По прогнозу директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максима Тимошенко, на этой неделе доллар будет стоить 88-90 рублей, а евро — 96-98 рублей.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на апрель.

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