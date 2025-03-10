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ЦБ понизил курсы евро и доллара

Банк России понизил курс доллара на 74,9 копейки, евро — на 1,42 рубля
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Issei Kato/Reuters

Центральный Банк России скорректировал курсы иностранных валют, снизив их на почти один рубль. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный обменный курс юаня к рублю уменьшился на 15,89 копейки, составив 12,0798 рубля вместо предыдущих 12,2387. Курс доллара установлен на уровне 88,38 рубля, что на 74,9 копейки ниже, чем в субботу, 8 марта. Европейская валюта также подешевела на 1,42 рубля, снизившись с 96,86 до 95,44 рубля.

Сегодня директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко сообщил, что на этой неделе доллар будет стоить 88-90 рублей, а евро — 96-98 рублей.

«Высокие ставки ЦБ и жесткая денежно-кредитная политика по-прежнему на стороне рубля», — отметил Тимошенко.

По его словам, на поддержку рубля со стороны нефти в ближайшие дни, скорее всего, не стоит рассчитывать — на ее цену может оказать давление заявление участников ОПЕК+ о планах на старт увеличения нефтедобычи с 1 апреля текущего года после двухлетнего снижения.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на апрель.

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