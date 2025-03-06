Магазин Магнит закрыли из-за нарушения санитарных норм

В микрорайоне Новые Ляды в Перми из-за нарушения санитарных норм временно закрыли магазин торговой сети «Магнит» на улице 40-летия Победы, 10Б, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на постановление краевого отделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как пишет издание, сотрудники Роспотребнадзора установили, что в этом магазине сети «Магнит» используют автономное водоснабжение и водоотведение при наличии на данной территории подключения к централизованной системе. Кроме того, соответствие используемой воды предъявляемым к ней требованиям подтвердить не смогли.

Выявленные нарушения, сообщили в краевом отделении ФССП, угрожали жизни и здоровью покупателей и работников магазина. Суд признал АО «Тандер» (который управляет этим магазином) виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ. Магазин закрыли на 45 суток.

На этой неделе Gorod3466.ru написал, что в Нижневартовске женщина оказалась в инфекционном отделении больницы после того, как съела салат из торговой сети «Магнит».

Ранее россиянин нашел осколок стекла в салате от популярной торговой сети.