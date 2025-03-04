Женщина оказалась в инфекционном отделении больницы после съеденного салата из «Магнита»

В Нижневартовске женщина попала в инфекционное отделение, съев салат из Магнита

В Нижневартовске женщина оказалась в инфекционном отделении больницы после того, как съела салат из торговой сети «Магнит», пишет Gorod3466.ru.

По словам матери женщины, ее дочь 28 февраля приобрела салат в магазине по адресу улица Чапаева дом 42 и съела его вечером того же дня и больше ничего не ела. В ночь, как отметила мать пострадавшей, «начались круги ада, все симптомы кишечного отправления» и решено было вызвать «скорую помощь».

В настоящее время пострадавшая находится на лечении в больнице, ей диагностировали отравление. Собеседница издания утверждает, что это не первый подобный случай.

Накануне Telegram-канал «SHOT Проверка» написал, что осколок стекла попался мужчине в салате из торговой сети «Магнит». По информации канала, мужчина по имени Николай купил салат «Нуар» в гипермаркете «Магнит», которые располагается в Элисте на улице Ленина, 280.

Уже дома, начав употреблять салат, он почувствовал во рту что-то острое и обнаружил, что это кусочек стекла, который чуть не поранил рот пострадавшего. Если бы Николай вовремя не среагировал, стекло могло бы серьезно повредить органы ЖКТ.

Ранее стало известно, что в России вырос объем подделок одного вида продукции.