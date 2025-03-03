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Россиянин нашел осколок стекла в салате от популярной торговой сети

SHOT: осколок стекла попался мужчине в салате из «Магнита»
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Осколок стекла попался мужчине в салате из торговой сети «Магнит», пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

По информации канала, мужчина по имени Николай купил салат «Нуар» в гипермаркете «Магнит», которые располагается в Элисте на улице Ленина, 280.

Уже дома, начав употреблять салат, он почувствовал во рту что-то острое и обнаружил, что это кусочек стекла, который чуть не поранил рот пострадавшего. Если бы Николай вовремя не среагировал, стекло могло бы серьезно повредить органы ЖКТ.

По словам мужчины, он обратился в службу клиентской поддержки магазина, но там на его обращение ничего не ответили.

Во второй половине февраля Telegram-канал «Shot Проверка» сообщал, что в Москве мужчина купил гнилые наггетсы от российского агропромышленного бренда «Мираторг».

По словам россиянина, продукт он купил в фирменном магазине на Рублевском шоссе. Мужчина утверждает, что дата изготовления и срок годности были в порядке, а цельность упаковки не нарушена. Однако когда он вскрыл упаковку дома, то обнаружил, что внутри все покрылось черными пятнами.

Ранее стало известно, что в России вырос объем подделок одного вида продукции.

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