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В ЦБ заявили о снижении корпоративного кредитования банков

ЦБ: корпоративное кредитование банков в России упало на 1,2% в январе
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Depositphotos

По итогам января российские банки сократили уровень корпоративного кредитования на 1,2% в сравнении с декабрем прошлого года. Об этом говорится в презентации Центрального банка РФ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе».

«Корпоративный портфель сократился на триллион рублей (-1,2%) после -0,1 триллиона рублей (-0,2%) в декабре», — говорится в материале.

По данным ЦБ, в январе рублевые кредиты снизились на 1,1 триллиона рублей, что на 1,5% ниже результатов декабря, когда наблюдался рост на 0,7 триллиона рублей, или 1%. Как отметили в регуляторе, на их динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре-январе.

Накануне в Банке России сообщили, что по итогам января в 75 регионах России был зафиксирован рост годовой инфляции. Наиболее заметный рост цен был зафиксирован в сфере услуг, в то время как стоимость продовольственных и непродовольственных товаров практически не изменилась.

Ранее в Минэкономразвития назвали предварительный уровень инфляции в 2025 году.

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