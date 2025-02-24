В Минэкономразвития назвали предварительный уровень инфляции в 2025 году

Министр Решетников не исключает инфляцию в 2025 году в диапазоне 7‑8%

Минэкономразвития не исключает, что уровень инфляции в 2025 году будет находиться в диапазоне 7-8%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.

«Мы сейчас будем смотреть свой прогноз. По ощущениям диапазон такой же примерно. Пока рано цифры конкретные называть», — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития рассказал, что ведомство начнет готовить прогноз по инфляции в марте.

В данный момент министерство предпринимает все действия, «но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим», отметил он, подчеркнув, что нужно расширять предложение. В этом вопросе ведется постоянный диалог с Минсельхозом, добавил министр.

14 февраля Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор уточнил, что инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими, при этом кредитная активность замедляется, что стало аргументами в пользу оставления ключевой ставки без изменений.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла показатель инфляции в 10% неприемлемо высоким.

Согласно данным Центробанка, инфляция по итогу января составляет 9,9%.

Ранее Набиуллина заявила, что у ЦБ нет хрустального шара для точных прогнозов будущего.