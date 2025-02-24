Евросоюз отключил 13 российских банков от SWIFT

Евросоюз отключил от международной платежной системы SWIFT 13 российских банков. Это следует из документа о 16-м пакете санкций ЕС.

ЕС впервые введет запрет на транзакции для финансовых организаций, созданных за пределами России, если они используют «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС), разработанную Центробанком. Авторы инициативы утверждают, что СПФС помогает РФ в обходе санкций. Какие именно кредитные учреждения попали в черный список, не уточнили. Также в перечень вошли 48 физических и 35 юридических лиц.

Санкции коснулись так называемого теневого флота, который помогает обходить ограничения на цены на нефть. В список попали танкеры из стран, не входящих в Евросоюз, которые поддерживают энергетический сектор России или перевозят военную технику. Туда добавили 74 судна, в итоге их общее число достигло 153.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.