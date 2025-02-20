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Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада

Набиуллина: Банк России не участвует в переговорах о снятии западных санкций
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Центробанк не участвует в переговорах о снятии санкций стран Запада против России, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, пишет агентство ТАСС.

По словам Набиуллиной, лично ей ничего не известно о переговорах о снятии рестрикций.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 19 февраля сообщил, что обсудил с министром финансов США Скоттом Бессентом возможность отмены ряда санкций в отношении Российской Федерации в области энергетики.

По словам Сийярто, эти санкции наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии. Он отметил, что будущее санкционной политики тесно связано с тем, как быстро и каким образом завершится конфликт на Украине.

В тот же день ТАСС со ссылкой на источники написало, что послы 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. По данным агентства Reuters, Брюссель в контексте очередного пакета санкций против России запретит импорт первичного алюминия из России.

Ранее госсекретарь США рассказал, когда могут отменить санкции против России.

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