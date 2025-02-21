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В Росфинмониторинге назвали сроки запуска сервиса криптопроверки в банках

Росфинмониторинг: сервис криптопроверки в банках РФ запустят до конца года
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Depositphotos

Росфинмониторинг планирует начать полноценное подключение банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявлять связь операций с обычными деньгами и криптовалютой, до конца текущего года. Об этом сообщил РБК заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын во время форума «Кибербезопасность в финансах».

В данный момент идет финальная стадия согласования с Банком России и кредитными организациями всех критериев завершающего этапа пилотного проекта, отметил он.

«Думаю, в ближайшее время мы согласуем и дадим старт последнему этапу. Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — сказал Лисицын.

«Прозрачный блокчейн» был разработан по инициативе Росфинмониторинга и начал работать в 2021 году.

Замдиректора службы рассказал, что к сервису уже подключены более 12 тыс. пользователей из числа сотрудников правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки.

Банки начали тестировать его в 2023 году. Подключение кредитных организаций к платформе пока не будет обязательным.

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