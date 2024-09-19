Названы пять мифов о криптовалютах, которые используют мошенники

Криптовалюты стали настоящим феноменом в мире финансов, привлекая внимание как крупных инвесторов, так и новичков. С ростом интереса к этой сфере увеличилось и количество мошеннических схем. Аферисты активно используют мифы, чтобы ввести людей в заблуждение, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Макаровский — эксперт в области криптовалют и блокчейна, специализирующийся на аналитике и выявлении мошеннических схем.

Первый миф: криптовалюты — это будущее без рисков.

«Аферисты любят продвигать криптовалюты как абсолютно безопасное будущее финансов, лишенное рисков. Обещают, что криптовалюта заменит все традиционные деньги, и вкладывать в нее — это «гарантированное будущее». Правда в том, что криптовалюты остаются высоковолатильными активами. Их стоимость может резко изменяться под влиянием различных факторов, и никто не может с уверенностью предсказать их будущее. Это делает их рисковым инструментом, особенно для тех, кто не разбирается в рынке», — отметил он.

Второй миф: вы можете быстро и легко разбогатеть на криптовалютах.

«Обещания «легких денег» — один из самых популярных способов привлечения людей в обманные схемы. Обещают невероятную доходность за короткое время, убеждая вкладывать все свои сбережения. Криптовалюты, как и любой другой актив, требуют глубокого анализа и знаний. Быстрое обогащение на криптовалютах — редкость, и всегда связано с высокими рисками», — отметил специалист.

Третий миф: криптовалюта защищена от инфляции и экономических кризисов.

«Некоторые мошенники утверждают, что криптовалюты — это «тихая гавань», которая защищена от инфляции и кризисов. Криптовалюты подвержены таким же экономическим рискам, как и традиционные активы. Их цена часто колеблется даже более резко, чем фиатные деньги. Вложив все свои сбережения в криптовалюты в надежде избежать инфляции, можно столкнуться с огромными потерями», — предупредил Макаровский.

Четвертый миф: чем меньше знают о проекте, тем больше шансов заработать.

«Мошенники могут говорить, что чем менее известен проект или чем меньше информации о нем, тем больше его «потенциал». Они внушают, что «инсайдерские» проекты с небольшим освещением в СМИ могут приносить огромную прибыль — это классическая схема обмана. На самом деле, прозрачные и надежные проекты всегда сопровождаются подробной информацией, публичными отчетами и вниманием экспертов. Инвестировать в неизвестные, непрозрачные проекты — это один из самых рискованных путей, и часто это ловушка мошенников», — подчеркнул эксперт.

Пятый миф: для работы с криптовалютами не нужно специальных знаний.

«Часто убеждают людей, что им не нужно разбираться в технологиях, чтобы успешно инвестировать в криптовалюты. В действительности понимание основ блокчейн-технологий, принципов работы рынка и рисков — это минимум, который необходим для работы с криптовалютами. Без этих знаний человек становится легкой жертвой мошенников или теряет деньги из-за неосведомленности», — резюмировал Макаровский.

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