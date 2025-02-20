Центробанк назвал число клиентов теневого бизнеса в РФ

Более 10 млн граждан РФ являются потребителями услуг теневого бизнеса, объемы переводов значительные. Такое заявление на форуме «Кибербезопасность в финансах» сделала заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Ольга Полякова, ее цитирует ТАСС.

По словам зампреда, зачастую оплата таких услуг производится с помощью переводов с карты на карту или со счета на счет.

«С помощью Р2Р-переводов принимаются ставки в нелегальных казино, продается криптовалюта и оплачивается пиратский контент», — прокомментировала Полякова.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме заявляла, что нужно ввести персональную ответственность для сотрудников банков, допустивших совершение мошеннических действий. По ее словам, «антифрод-процедуры» в большинстве крупных банков они качественно функционируют, и банки отражают большую часть действий аферистов.

На этой неделе пресс-служба Банка России сообщала, что мошенники начали распространять через социальные сети и мессенджеры комментарии ненастоящих экспертов о цифровом рубле.

Ранее сообщалось, что Центробанк обеспокоен ростом числа дропперов в России.