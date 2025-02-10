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Россияне скупают системы видеонаблюдения

SHOT: спрос на системы видеонаблюдения для дома вырос вдвое
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Shutterstock

Спрос среди россиян на системы видеонаблюдения для дома по итогам 2024 года вырос вдвое относительно результатов 2023 года, пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

Сильнее всего у россиян вырос интерес к уличным камерам — в 2,8 раза за год. При этом средняя цена на такие приспособления упала до 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, на 20% увеличился спрос на камеры для квартир, с помощью которых можно наблюдать за детьми или питомцами. По данным IT-компании АТОЛ, в среднем такие устройства продаются за 3,5 тысячи рублей.

Во второй половине января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования МТС и агентства Onside написала, что объем закупок камер видеонаблюдения со стороны российских предпринимателей снизился в 2024 году до 3 млн устройств, что на 15% меньше относительно показателей года до этого.

Аналитики объяснили снижение объема продаж этого вида техники с остановкой многих проектов на фоне высокой ключевой ставки Банка России, а также общим снижением поставок, в том числе из Китая, составившим, как следует из материалов, 10-15%.

Ранее в России изменились правила установки камер на дорогах.

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