Предприниматели в России стали отказываться от одного вида техники

«Ъ»: в 2024 году продажи камер видеонаблюдения снизились в России на 15%

Объем закупок камер видеонаблюдения со стороны российских предпринимателей снизился в 2024 году до 3 млн устройств, что на 15% меньше относительно показателей года до этого, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования МТС и агентства Onside.

Аналитики объяснили снижение объема продаж этого вида техники с остановкой многих проектов на фоне высокой ключевой ставки Банка России, а также общим снижением поставок, в том числе из Китая, составившим, как следует из материалов, 10-15%.

В то же время, как отметили аналитики компаний, рынок видеонаблюдения, включающий и камеры, и программное обеспечение для них, увеличился по итогам 2024 года на 10%, до 43 млрд рублей. В нынешнем году аналитики ожидают рост продаж соответствующей техники за счет госзаказа.

Накануне «Российская газета» написала, что в 2025 году производство бытовой техники в России продолжит расти. По информации издания, до 50% бытовой техники, которая представлена на российском рынке, производят в России.

Ранее стало известно, на сколько может сократиться объем продаж автомобилей в России в 2025 году.