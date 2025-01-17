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Названо, на сколько упали доходы России от продажи газа Евросоюзу

РИА Новости: доходы России от продажи газа в ЕС просели на 7,9% в январе – ноябре
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Shutterstock

Доходы России от продажи газа европейским странам в январе — ноябре упали на в общей сложности на 7,9% относительно аналогичного периода 2023 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные европейской Статистической службы (Eurostat).

За отчетный период в общей сложности страны Европы купили у России трубопроводный газ на общую сумму в €6,7 млрд. 20% от этой сумму приходится на Словакию, которая приобрела топливо из России на 1,2 млрд. Экспорт российского газа в эту европейскую страну за отчетный период вырос более чем на четверть год к году в физическом выражении, однако в денежном — просел на 16%.

В пятницу стало известно, что Словакия в ноябре прошлого года купила у России природного газа в общей сложности на сумму в €151,2 млн, что стало максимальным показателем с февраля 2023 года.

На этой неделе газета Politico со ссылкой на статистические данные, собранные компанией Kpler, написала, что страны Евросоюза закупают российский газ рекордными темпами после остановки его транзита через территорию Украины.

Ранее были названы европейские страны, где запасы газа опустились ниже 50%.

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