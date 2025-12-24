Собянин сообщил о летевшем в сторону Москвы беспилотнике

Силы противовоздушной обороны отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По его словам, в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
Других подробностей мэр не привел.
Несколькими часами ранее Собянин сообщал об уничтожении еще двух беспилотников, летевших в сторону Москвы.
В то же время официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в районе московского аэропорта Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства.
Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 24 декабря силы ПВО уничтожили над российскими регионами 172 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110.
Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.