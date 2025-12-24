На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин сообщил о летевшем в сторону Москвы беспилотнике

Собянин: силами ПВО отражена атака летевшего на Москву беспилотника
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Других подробностей мэр не привел.

Несколькими часами ранее Собянин сообщал об уничтожении еще двух беспилотников, летевших в сторону Москвы.

В то же время официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в районе московского аэропорта Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 24 декабря силы ПВО уничтожили над российскими регионами 172 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
