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Европейская страна нарастила объем закупок российского газа

РИА Новости: Словакия потратила €151,2 млн на импорт газа из России в ноябре
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Depositphotos

Словакия в ноябре прошлого года купила у России природного газа в общей сложности на сумму в €151,2 млн, что стало максимальным показателем с февраля 2023 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

Относительно ноября 2023 года страна нарастила объем закупок на 22%. В целом за первые одиннадцать месяцев 2024 года объемы экспорта российского трубопроводного газа в Словакию достигли отметки в €1,2 млрд. Показатель просел на 16% относительно аналогичного периода 2023 года.

В пятницу агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Eurostat написало, что доходы российских экспортеров сжиженного природного газа от продаж европейским странам снизились на 18% в ноябре 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года.

На этой неделе директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия поставила в европейские страны по итогам всего 2024 года, по предварительным подсчетам, на 18% больше газа по сравнению с 2023 годом.

Ранее были названы европейские страны, где запасы газа опустились ниже 50%.

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