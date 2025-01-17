На Западе заявили о рекордных объемах закупок российского газа после остановки транзита

Politico: ЕС закупает газ из РФ рекордными темпами после остановки транзита

Страны Евросоюза закупают российский газ рекордными темпами после остановки его транзита через территорию Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на статистические данные, собранные компанией Kpler.

«За первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837,3 тыс. т сжиженного природного газа из России», — говорится в публикации.

Авторы указывают на то, что европейские страны не принимают достаточных мер для сокращения закупок у РФ, ведь за аналогичный период прошлого года ЕС потребил 760,1 тыс. тонн сжиженного газа.

До этого помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа через территорию страны.

По словам американского чиновника, в Европе наблюдается «конец зависимости» от российских энергоресурсов. Следствием этого является «драматический рост» собственной индустрии сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах.

Ранее Украина отказалась идти на уступки Словакии по вопросу российского газа.