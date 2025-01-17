Названы европейские страны, где запасы газа опустились ниже 50%

GIE: запасы газа во Франции, Нидерландах и Хорватии опустились ниже 50%

Во Франции, Нидерландах и Хорватии объем запасов газа опустился ниже отметки в 50% от суммарной вместимости местных подземных хранилищ (ПХГ), пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

На 15 января во Франции газа в ГПХ содержится на уровне 49,24% (6,4 млрд кубометров). К настоящему времени темпы отбора топлива из местных ПХГ выросли до максимума с начала отопительного сезона. В Нидерландах запасы топлива опустились до 47,58%, в Хорватии — до 47,74%.

Наибольший уровень резервов газа среди всех стран ЕС зафиксирован в Португалии (близки к 100% от суммарной вместимости хранилищ), Швеции (88,04%) и Испании (77,48%).

В первой половине января агентство ТАСС со ссылкой на данные ассоциации, которая представляет интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) написало, что запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже 70%. По данным ассоциации, в то же время темпы отбора топлива с начала отопительного сезона оказались, примерно, на 30% выше среднего значения за предыдущие пять лет.

Ранее стало известно, что закупки Европой российского СПГ упали до минимума с августа.