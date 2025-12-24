Страна в Латинской Америке заявила о планах возобновить прямые рейсы с Россией

Посол дос Сантос: Бразилия и Россия могут возобновить прямые авиаперелеты

Бразилия и Россия могут возобновить прямые авиаперелеты при высоком спросе со стороны туристов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

Дипломат напомнил, что прямые рейсы между двумя странами существовали, однако из-за недостаточного спроса было принято решение их отменить.

Дос Сантос допустил, что с ростом числа российских туристов, приезжающих в Бразилию, ситуация может измениться в лучшую сторону.

23 декабря авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas запустила прямое авиасообщение между Москвой и Джиддой. Министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф заявил, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией демонстрирует серьезный настрой в отношениях между странами.

В начале октября стало известно, что венесуэльская авиакомпания Conviasa открывает рейс по маршруту Каракас — Варадеро (Куба) — Санкт-Петербург.

Ранее Nordwind получила разрешение на рейсы Москва — Пхеньян.