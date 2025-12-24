На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ограничения введены в аэропорту Оренбурга

В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
true
true
true
close
Vadim Orlov/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вели в оренбургском аэропорту. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, временно закрыт аэропорт Ярославля.

Утром Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 172 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110 единиц.

Накануне сообщалось, что столичный аэропорт Домодедово стал первым в России аэропортом, сертифицированным по стандарту China Friendly.

Ранее в Анкаре разбился самолет с главой генштаба Ливии.

