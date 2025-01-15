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Известный поэт назвал сервисы, которые в Москве лучше, чем в Нью-Йорке

Поэт Василевский: такси и доставка в Москве лучше, чем в Нью-Йорке
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва выигрывает перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем, Лондоном и другими крупными мировыми столицами за счет развития сервисов доставки и такси. Такое мнение высказал известный российский поэт, главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский.

В интервью «Москвич Mag» он также сказал, что в Москве хорошо развита система общественного транспорта. Изменения, которые произошли в Москве за последние 10 лет, поэт оценил по большей части положительно.

«После 1990-х годов мне стало нравиться почти все, что вымыто, покрашено, отремонтировано. Нравится, что провода загнали под землю, что относительно мало рекламы», — сказал он, отметив также хороший уровень освещения в столице.

В первой половине декабря интернет-издание РБК со ссылкой на обзор hh.ru и ПЭК написало, что за период с января по ноябрь средняя зарплата курьеров увеличилась на 15% и составила 115,6 тысячи рублей в месяц. К ноябрю они стали получать больше врачей (88,4 тысячи рублей), учителей (47 тысяч рублей) и начинающих ИТ-специалистов.

Ранее стала известна средняя зарплата курьера в России.

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