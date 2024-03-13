Стала известна, средняя зарплата курьера в России

Средняя зарплата курьеров в России обновила исторический максимум и достигла 112,5 тыс. рублей в феврале-марте 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса компаний, проведенного РИА Новости.

«Медиана предлагаемой зарплаты курьерам достигла рекордных 112,5 тыс. рублей, при этом год назад она была на уровне 87,2 тыс. рублей», — сообщила руководитель направления исследований hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, на платформе открыто почти 30 тыс. вакансий для курьеров. Половина приходится на логистические компании, торговые сети и ИТ-фирмы. Однако качество и скорость доставки остаются для потребителей главными требованиями в данном сегменте.

На сервисе «Зарплата.ру» отметили рост медианного дохода курьеров на 5% за год. «Среди курьеров всегда большая текучка, работодатели не закрывают вакансии и ведут постоянный наем», — пояснили в компании.

В «Яндекс.Доставке» добавили, что в феврале доходы, например, автокурьеров в среднем по стране увеличились на 35% год к году. В топ-5 городов с наибольшими зарплатами курьеров входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород.

Наибольшие доходы отмечаются именно в Москве из-за высокой популярности доставки и нехватки курьеров в столице, отметило издание.

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