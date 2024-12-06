Курьеры обогнали по зарплате врачей, журналистов и айтишников

За период с января по ноябрь средняя зарплата курьеров увеличилась на 15% и составила 115,6 тысячи рублей в месяц. К ноябрю они стали получать больше врачей (88,4 тысячи рублей), учителей (47 тысяч рублей) и ИТ-специалистов, пишет РБК со ссылкой на обзор hh.ru и ПЭК.

Кроме того, доставщики опередили менеджеров по логистике и внешнеэкономической деятельности (79,5 тысяч рублей), дизайнеров (70 тысяч рублей), бухгалтеров (62,3 тысячи рублей) и журналистов (50,4 тысячи рублей).

По данным ПЭК и hh.ru, за последние 11 месяцев особенно возрос спрос на пеших курьеров — на 98%.

До этого директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы. По его словам, миллионы людей выбирают работу курьера или упаковщика. Большинство из них можно охарактеризовать как физически крепких и выносливых. При этом именно таких работников не хватает в других секторах экономики, пояснил он.

Ранее россиянам спрогнозировали рост зарплат на 20% в 2025 году.