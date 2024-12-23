Российские банки заработали 140 млрд рублей на ослаблении рубля

В ноябре 2024 года банки России зафиксировали рекордную чистую прибыль в размере 518 млрд рублей. Об этом сообщил Центробанк.

По сравнению с октябрем, когда финансовый результат составил 348 млрд рублей, прибыль выросла в 1,5 раза. Однако основной вклад в этот рост внесла разовая валютная переоценка, которая произошла на фоне значительного ослабления рубля.

Согласно оценкам ЦБ, положительная переоценка валютных активов принесла банковскому сектору чистый доход в размере 140 млрд рублей. В ноябре рубль подешевел к доллару на 9,9%, при этом наиболее заметное ослабление произошло в конце месяца после введения обширных санкций США против Газпромбанка и ещё более чем 50 российских финансовых организаций.

Для сравнения, в октябре доход банков от валютной переоценки составил всего 23 млрд рублей. Примечательно, что ранее максимальный эффект от переоценки активов фиксировался в августе, когда банки получили 136 млрд рублей на фоне ослабления рубля: к доллару — на 5%, к евро — на 7%. В целом за январь—сентябрь 2024 года чистая прибыль сектора от переоценки валюты достигла 327 млрд рублей, подсчитал Центробанк.

Суммарная прибыль банков за первые 11 месяцев 2024 года составила 3,63 трлн рублей, что уже превысило рекордные показатели за весь прошлый год (3,3 трлн рублей). Ранее ЦБ прогнозировал, что по итогам года прибыль банковского сектора может составить 3,5–3,8 трлн рублей.

Как сообщал Банк России, рубль резко ослаб относительно основных иностранных валют в ноябре из-за новых американских санкций и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые покупали валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными организациями.

Ранее высокую инфляцию назвали новой нормой для россиян.