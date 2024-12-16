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Высокую инфляцию назвали новой нормой для россиян

Аналитик Антонов назвал высокую инфляцию новой нормой для россиян

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Высокая инфляция становится новой реальностью для российской экономики и граждан. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ и повышение ключевой ставки до 21% ожидать существенного снижения цен в 2025 году не приходится. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Все указывает на высокую вероятность сохранения и возможного усиления инфляционного давления в ближайшей перспективе. Таким образом, нам действительно придется привыкать к повышенной инфляции как к новой норме. Это системное явление, для устранения которого потребуется длительное время. ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 8–8,5% в 2024 году и 4,5–5% в 2025 году, однако эти прогнозы выглядят излишне оптимистичными. Реалистичная картина с инфляцией — не менее чем ключевая ставка ЦБ в 21%», — отметил Антонов.

По его словам, инфляция движется циклично, с периодами ускорения и замедления, «но общий тренд всегда восходящий, что бы кто ни говорил». Антонов уточнил, что сейчас росту цен в России способствует целый комплекс факторов: нарушенные логистические цепочки, сохраняющаяся зависимость от импорта, дефицит квалифицированной рабочей силы, технологическое отставание и растущие издержки производителей.

По мнению аналитика, особенно показательна ситуация в продовольственном секторе: производители, столкнувшись с ростом издержек, идут на различные уловки — замену ингредиентов на более дешевые аналоги, уменьшение объема продукции. Это создает иллюзию сдерживания цен, но фактически ведет к снижению качества продукции, подчеркнул эксперт.

По наблюдениям Антонова, в регионах ситуация еще сложнее — например, в Калининградской области из-за особенностей логистики и высокой доли импорта прогнозируется рост цен более чем на 20%, что в полтора раза выше среднероссийских показателей.

Аналитик призвал понимать, что даже жесткая денежно-кредитная политика ЦБ не может полностью решить проблему инфляции в условиях структурных ограничений экономики. По расчетам Института ВЭБа, для достижения целевой инфляции в 4% потребовалась бы нереальная ставка в 52%, что просто парализовало бы экономическую активность, сказал аналитик.

Фундаментальной причиной роста инфляции эксперт назвал серьезный дисбаланс между спросом и предложением. Антонов пояснил, что рост потребительского спроса стабильно опережает возможности производителей по наращиванию выпуска товаров и услуг. Ситуация усугубляется тем, что денежная масса у населения продолжает увеличиваться, в то время как предложение товаров и услуг отстает от этого роста, уточнил эксперт. При рекордно низком уровне безработицы даже незначительное ускорение экономического роста может привести к существенному разгону инфляции, добавил Антонов. По его словам, ослабление рубля и рост курсов евро и доллара напрямую влияют на стоимость импортных товаров, и особенно остро эта проблема ощущается в регионах с высокой долей импорта в потребительской корзине.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2024 года составила 8,88%, превысив прогноз ЦБ, который ожидал уровень инфляции по итогам года в пределах 8–8,5%.

Ранее россиян предупредили о росте цен в январе 2025 года.

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