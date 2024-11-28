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В Минэке РФ отметили лучшие практики наставничества на российских предприятиях

Более двух тысяч компаний представили свои программы наставничества на конкурс

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Пресс-служба Министерства экономического развития

В Минэкономразвития наградили 15 победителей и призеров конкурса «Лучшие практики наставничества» национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Награждение прошло в рамках форума «Производительность труда и наставничество — 2024».

Победителей и призеров отметили в разных номинациях.

В категории «Прорывные технологии повышения производительности труда» первое место заняло волгоградское сельскохозяйственное предприятие «Донское».

Лидером номинации «Профессиональное развитие молодежи» стал новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток».

Московский метрополитен стал победителем номинации «Цифровые инновации на предприятии».

В этом году в конкурсе приняли участие 680 представителей российских компаний из 74 субъектов страны.

Заместитель министра экономического развития Мурат Керефов назвал наставничество важным элементом культуры непрерывных улучшений, которую прививают на предприятиях нацпроекта «Производительность труда».

Он отметил, что за шесть лет существования конкурса в нем приняли участие более 2 тыс. компаний.

«Наставник в нашем нацпроекте — тот, кто работает с главной ценностью любого предприятия — с человеком. Не просто передает компетенции, а меняет мышление персонала и отношение к работе, выстраивает социальные связи между разными поколениями работников, создает условия для их самореализации и внедрения новаторских решений», — сказал Керефов.

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