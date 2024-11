Банкоматы в Китае перестали выдавать наличные с карт Газпромбанка

Банкоматы крупнейших банков КНР перестали выдавать наличные с карт платежной системы UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

При запросе снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились уведомления о неудачной транзакции. Так, на экране банкомата Bank of China появилось сообщение «сбой транзакции», а ICBC написал, что «банк-эмитент не может обработать транзакцию».

До этого сообщалось, что карты Газпромбанка UnionPay перестали работать во Вьетнаме.

На днях, 21 ноября, минфин США расширили санкционный список в отношении России, включив в него ряд юрлиц, включая Газпромбанк. После этого кредитные организации по всему миру начали отказываться обслуживать карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком.

Карты UnionPay от Газпромбанка также перестали работать в Турции, ОАЭ, Казахстане, Таиланде, Венгрии, Германии.

Ранее в Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка.