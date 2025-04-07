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Украину предупредили о приближении к стагфляции

«Страна»: Украина находится в шаге от стагфляции
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Depositphotos

На Украине наблюдается замедление темпов роста ВВП и ускорение инфляции. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в прошлом году ВВП страны вырос на 2,9%, что ниже ожидаемых 3,4%. При этом в первые месяцы 2025 года темпы роста ВВП составили в стране только 1,1%.

«На прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю», — говорится в сообщении.

На этом фоне в стране ускоряется рост потребительских цен. По оценке Нацбанка Украины, в феврале инфляция составила 13,4%, в марте она превысила 14%.

Таким образом, по словам экспертов, Украина находится в шаге от стагфляции, когда экономический спад происходит одновременно с ростом цен. Она считается самым опасным явлением в экономике.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее пожаловался, что внимание средств массовой информации переключилось с его страны на торговые войны. Об этом он заявил на выступлении в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

В январе Нацбанк Украины пришел к выводу, что инфляция в стране продолжит расти как минимум до середины 2025 года.

Ранее на Украине подсчитали экономические потери.

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