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США могут приостановить действие взаимных тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая

Хассетт: Трамп рассматривает 90-дневную приостановку пошлин
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«Газета.Ru»

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановить действие взаимных тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

Трамп настаивал на том, что тарифы необходимы для восстановления баланса мировой торговли и восстановления внутреннего производства. Хассетт напомнил, что глава Белого дома выделил Китай как «самого большого обидчика из всех» и раскритиковал Пекин за повышение собственных тарифов в отместку.

3 апреля Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении целого ряда стран. В опубликованном Белым домом перечне указаны 184 страны и территории, включая все 27 государств — членов Европейского союза.

По мнению аналитиков газеты Wall Street Journa, тарифы Трампа укрепили позиции Китая в мировой торговле. Они считают, что американские пошлины в отношении азиатских и европейских стран разрушают экономические альянсы, способные противостоять Пекину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда ЕС может принять ответные меры на пошлины США.

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