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Дугин заявил о реальном желании Европы вступить в войну с Россией

Дугин: Европа действительно хочет войны с Россией, но проблем с ней не будет
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geopolitika.ru

Европейские страны делают шаг навстречу пропасти, когда утверждают, что хотят войны с Россией. Об этом в эфире радио Sputnik заявил российский философ Александр Дугин.

«Американцы с нами воевать больше не хотят, но предоставляют Евросоюзу продолжать этим заниматься. Европа <...> хочет действительно воевать с нами напрямую. Это серьезнее, чем воевать на Украине», — отметил философ.

При этом Дугин полагает, что война России и Европы не станет большой проблемой для Москвы, «несмотря на их технологии». Он добавил, что ЕС могут спастись, если «одумаются» и предоставят РФ самой «разбираться» с Украиной.

До этого военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал планы Европейского союза создать межправительственный оборонный фонд. По его мнению, шансы на открытое противостояние России и ЕС постепенно растут.

Эксперт напомнил, что РФ располагает таким оружием, как гиперзвуковой комплекс «Орешник», которым можно «погасить казус белли, если станет совсем горячо».

Ранее Матвиенко заявила об амбициях стран Европы, которые мешают миру на Украине.

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