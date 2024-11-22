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В Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка

Песков: санкции США против Газпромбанка — попытка помешать поставкам газа в ЕС

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Depositphotos

Введение санкций в отношении Газпромбанка со стороны США можно считать попыткой помешать поставкам российского газа в Европу, на что последуют ответные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ответ — да на обе части вашего вопроса», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, можно ли считать санкции попыткой помешать поставкам российского газа и последуют ли контрмеры со стороны РФ.

Песков при этом отметил, что не может детально ответить, как повлияют ограничения на Газпромбанк.

«Варианты будут найдены. Полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны. Может быть, потребуется время для этого, но решение будет найдено», — подчеркнул он.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее в США раскрыли планы Трампа по санкциям против России.

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