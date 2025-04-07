Путин оценил название программы перелетов от «Аэрофлота»

Президент Владимир Путин попросил гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского рассказать о программе «Шаттл» для полетов между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Шаттл» как работает? Почему вдруг «Шаттлом» называете? Сколько там кресел?» — спросил глава государства на встрече с Александровским.

По словам гендиректора «Аэрофлота», программа предусматривает выполнение более 70 рейсов в сутки — самолеты летают каждые 15 минут. Продукт стал популярным у пассажиров.

«Летом у нас загрузка доходила до 94–95%, а среднегодовая загрузка — практически 90%. То есть продукт очень востребован», — сказал Александровский.

Он добавил, что в самолетах, выполняющих рейсы между двумя столицами, установлены «100 кресел без бизнес-класса».

Также в ходе встречи Александровский рассказал Путину, что группа «Аэрофлот» (в нее входят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия») по итогам прошлого года добилась значительного прогресса в достижении финансовых и производственных показателей. Компания перевезла 55 миллионов пассажиров (+17%; 47 миллионов пассажиров в 2023 году).

Благодаря развитию перевозок внутри России компания также укрепила свое положение на рынке и завершила год с долей рынка 42%. Это с участием иностранных перевозчиков в том числе, которые выполняют полеты в РФ. АО эксплуатировало флот в количестве 349 самолетов, но в дополнение к имеющемуся парку по договору «мокрого лизинга» были взяты дополнительно три воздушных судна, доложил гендиректор.

Александровский также рассказал о работе в группе «Аэрофлот». По его словам, в настоящее время в компании работают 33,5 тысячи человек. Средняя заработная плата в 2024 году была увеличена на 30%, в том числе у пилотов.

Ранее в «Аэрофлоте» объявили летнее расписание на 2025 год.