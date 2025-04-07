Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременная москвичка потеряла сознание после избиения детской лопаткой

SНОТ: в Москве беременную избили детской лопаткой, женщина в больнице
close
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Беременной жительнице Москвы понадобилась помощь медиков после конфликта с местной жительницей во дворе дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел на Авиамоторной улице. Как рассказал муж, его супруга отправилась на прогулку с собакой, но проходившая мимо мать с коляской заявила, что гулять с животными на этой территории нельзя.

В какой-то момент оппонентка замахнулась на беременную, но, когда та стала снимать ссору на телефон, избила детской лопаткой.

«Девушку после нападения вырвало, а потом она даже ненадолго потеряла сознание», – поделился возлюбленный пострадавшей.

Сначала супруги обратились в травмпункт, но позже беременную госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На данный момент пациентка находится под присмотром медиков.

По словам семьи, с оппоненткой они знакомы не были. Они планируют обратиться в полицию.

Ранее в Йошкар-Оле врачи два месяца спасали девушку с серьезным осложнением беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами