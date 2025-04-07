Нижегородец на «Жигулях» устроил дрифт на заснеженной дороге, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде на видео попал дрифт «Жигулей» на заснеженной парковке

В Нижнем Новгороде водитель на «Жигулях» устроил дрифт на автостоянке. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Единственный, кто радуется выпавшему снегу, — владелец заднеприводного «Жигуля», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль «Жигули» дрифтует на заснеженной дороге, выполняет опасные маневры на парковке.

До этого сообщалось, что в Иннополисе водитель на Lada Largus сбил робота-доставщика и скрылся с места ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль наезжает на робота, который двигается по пешеходному переходу. После ДТП машина уезжает.

Кроме того, в Москве задержали 43-летнего мужчину, который прыгал по крыше припаркованного автомобиля Toyota Prado и утверждал, что в машине находятся заложники.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина стоит на крыше транспорта. Сотрудник правоохранительных органов пытался подыграть мужчине, но тот не поверил.

Ранее водитель самосвала устроил дрифт на заснеженной дороге в Новой Москве.