В тарифах Трампа нашли выгоду для России

Экономический спад, спровоцированный пошлинами администрации президента США Дональда Трампа, перестроит мировую торговлю и послужит на пользу России, пишет агентство НСН со ссылкой на сообщение экономиста Василия Колташова.

По его словам, одновременно Трамп вводит достаточно высокие пошлины на импортные товары и другие страны, на товары которых вводят пошлины, не покупают у США равноценного по объему количество товаров в ответ.

Отсутствие пошлин для стран Латинской Америки Колташов назвал намеренным. По его словам, это лазейка, которую намеренно оставили для контрабанды товаров из государств с высокими пошлинами.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер.

Ранее финансист оценила ответ Китая на пошлины США.