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В минфине США сообщили о разрешении транзакций для дипмиссий РФ с участием Газпромбанка

Минфин США: российским дипмиссиям можно проводить операции через Газпромбанк

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Depositphotos

В США гражданам разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%. Об этом свидетельствуют данные генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами минфина США, опубликованные на официальном сайте ведомства.

Лицензия позволяет проводить транзакции, которые нужны для работы дипломатических миссий России, включая выплату зарплат сотрудникам и возмещение их расходов.

Однако лицензия не позволяет проводить операции, связанные с переводами через корреспондентские счета, списанием средств из Центробанка России, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ в банках США, а также другие транзакции, которые запрещены санкционным списком.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк.

До этого сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить или ослабить часть санкций против России, если конфликт на Украине будет урегулирован. Отмечается, что администрация Трампа планирует использовать гибкий подход, сочетая «кнуты и пряники» в отношениях с Россией, однако такой подход будет применяться и в отношении Украины. При этом новый президент не собирается действовать однобоко, ориентируясь только на Россию.

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