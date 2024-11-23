Карты UnionPay от Газпромбанка перестали работать во Вьетнаме

Карты Газпромбанка UnionPay перестали работать во Вьетнаме. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке снять наличные в местных банкоматах карта возвращается с уведомлением о некорректной операции, убедился корреспондент издания.

На днях, 21 ноября, минфин США расширили санкционный список в отношении России, включив в него ряд юрлиц, включая Газпромбанк. После этого кредитные организации по всему миру начали отказываться обслуживать карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком.

Карты UnionPay от Газпромбанка уже перестали работать в Турции, ОАЭ, Казахстане, Таиланде, Венгрии, Германии.

Ранее в Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка.