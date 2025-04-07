В сети появилось последнее видео с погибшим 18-летним бойцом ВСУ

В сети появился 16-секундный видеоролик, который стал некрологом 18-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Самойловича, погибшего в зоне проведения российской специальной военной операции. Ролик смонтирован на основе кадров, которые украинец размещал в социальных сетях.

На видео Самойлович с девушкой, едет в метро, отдыхает на море и отправляется в зону боевых действий.

Как сообщил Telegram-канал «Военное дело»‎, Самойлович погиб 5 апреля. Юноша служил в механизированном батальоне «Волки Да Винчи», подписав так называемый молодежный контракт с ВСУ‎.

До этого сообщалось, что граждан Украины, которые поступили в учебные заведения за рубежом после февраля 2022 года, могут лишить права на отсрочку от мобилизации. Кроме того, право на отсрочку потеряют мужчины старше 25 лет, получающие второе образование того же или более низкого уровня, чем уже имеющееся. Документ рассмотрит Верховная рада.

Ранее на Украине раскрыли обман Зеленского по числу погибших солдат ВСУ.