Глава Минтранса прокомментировал сообщения о проблемах с двигателями Airbus

Министр транспорта России Роман Старовойт прокомментировал сообщения о проблемах с двигателями для пассажирских самолетов Airbus neo. Его слова приводит ТАСС.

«Мы это знали заранее. Стало понятно, что двигатели Airbus начали устанавливать недоработанные, когда появились у них отказы», — сказал министр.

По его словам, это не должно оказать существенного негативного влияния на транспортную логистику в стране.

Газета «Коммерсантъ» в четверг, 21 ноября, написала о том, что российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину всего парка этих авиалайнеров в стране. Отмечалось, что причиной этому стало возникновение проблем с ремонтом двигателей. Некоторые самолеты были выведены в резерв для экономии ресурсов двигателей до начала высокого туристического сезона, однако 15-20 из них могут так и не вернуться к полетам.

Ранее авиакомпании пожаловались на работу российских свечей зажигания с двигателями Superjet.