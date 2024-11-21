В России половина всех самолетов Airbus neo перестала летать

Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину всего парка этих авиалайнеров в стране. Причиной этому стало возникновение проблем с ремонтом двигателей, сообщает издание «Коммерсантъ».

Некоторые самолеты были выведены в резерв для экономии ресурсов двигателей до начала высокого туристического сезона, однако 15-20 из них могут так и не вернуться к полетам. Эти лайнеры оснащены современными, но капризными моторами, что затрудняет их ремонт в России и делает невозможным импорт запчастей из-за санкционных ограничений и нехватки на международном рынке. По мнению собеседников издания, массовый вывод A320/A321neo из эксплуатации может начаться уже в 2026 году.

На 20 ноября в России находится на простое более половины оставшихся Airbus A320neo и A321neo. Основной причиной такой ситуации являются сложности с обслуживанием двигателей, что заставило авиаперевозчиков экономить ресурсы. Из 66 самолетов данного семейства, согласно данным Flightradar24, 34 простаивают, и, по оценкам источников, могут так и не вернуться к активным полетам.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается у авиакомпании S7, у которой простаивают 31 из 39 A320/A321neo возрастом от трех до семи лет. Эти лайнеры оснащены двигателями Pratt & Whitney (США) и составляют более трети всего парка компании. По информации от двух источников, компания планирует экономить ресурсы двигателей этих самолетов до начала следующего высокого сезона, когда предполагается их возвращение в коммерческое использование.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российские власти ведут постоянную работу в части технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus на фоне западных санкций и ухода производителей с российского рынка.

Ранее авиакомпании пожаловались на работу российских свечей зажигания с двигателями Superjet.