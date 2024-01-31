Авиакомпании пожаловались на работу российских свечей зажигания с двигателями Superjet

Российские авиаперевозчики пожаловались на работу новых отечественных свечей зажигания для импортных двигателей на самолетах Superjet 100 (SaM146). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Проблема в том, что выпущенные в РФ свечи служат в 10 раз меньше импортных, рассказали собеседники издания. Ранее для моторов SaM146 использовались американские свечи зажигания Unison Industries с ресурсом эксплуатации в 1000 часов. Сейчас на эти двигатели ставят отечественный аналог, произведенный Уфимским агрегатным производственным объединением, с ресурсом в 100 часов.

Необходимость чаще менять свечи зажигания вынуждает авиакомпании повышать расходы по этому направлению. Годовой запас свечей для одного самолета Superjet 100 обойдется примерно в 11,5 млн рублей.

Самый большой парк Superjet 100 у компании «Россия». Перевозчику принадлежит 78 самолетов с двигателем SaM146.

До этого сообщалось, что к 2026 году Белоруссия совместно с Россией произведет два легких самолета.

Ранее стало известно, что на внутренних авиарейсах планируют разрешить продажу алкоголя.