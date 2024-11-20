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Япония наращивает объемы торговли с РФ

Минфин Японии сообщил о росте экспорта авто в РФ и импорта российского СПГ

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Япония в октябре 2024 года нарастила экспорт в РФ на 52,8% и сократила импорт из России на 5% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на торговую статистику министерства финансов Японии.

Экспорт в РФ из Японии составил 31,47 млрд иен ($204 млн), импорт из России — 76,28 млрд иен ($495,35 млн). Экспорт легковых автомобилей за этот месяц увеличился на 45,8% в сравнении с 2023 годом, в экспорт запчастей и комплектующих для транспортных средств — на 27%. Кроме того, выросли поставки в РФ японских аудио- и видеоаппаратуры — на 53,8%, бумаги и бумажных изделий — на 180% и пластмассы — на 228%.

Также Япония нарастила импорт СПГ из РФ на 8,9%. При этом страна на 87,3% сократила закупки российского угля и не стала покупать российскую нефть.

До этого стало известно о планах Японии ужесточить санкции против России и КНДР.

Ранее в МИД Японии назвали сроки сохранения санкций против России.

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