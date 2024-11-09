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Россия нарастила закупки риса из Казахстана до двухлетнего максимума

Импорт Россией риса из Казахстана достиг двухлетних максимумов

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Импорт РФ риса из Казахстана за восемь месяцев 2024 года достиг двухлетних максимумов, увеличившись в годовом выражении на пятую часть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на казахскую статслужбу.

Суммарные объемы покупок Россией риса у Казахстана за период с января по август текущего года увеличились за год на 22% и достигли $11,7 млн. Это стало максимумом за два года.

Кроме того, РФ закупала у Казахстана пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи). Поставки пшеницы сократились за год в 3,5 раза. На 12,3% сократился и импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки.

В 2023 году Россия импортировала у своего соседа ячмень — на $183 тыс. за восемь месяцев прошлого года, однако в этом году закупки остановились.

До этого стало известно, что за первые девять месяцев 2024 года Россия поставила в Китай 6,015 млн тонн сжиженного природного газа на сумму $3,561 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок СПГ сократился на 2,66%. В 2023 году за январь — сентябрь Китай закупил у России 6,18 млн тонн СПГ стоимостью $4,003 млрд.

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