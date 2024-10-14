Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали причины экономических проблем Германии

Bloomberg: аналитики ожидают сокращение ВВП ФРГ на 0,1% в третьем квартале

close
Frank May/picture alliance/Global Look Press

Германия переживает мягкую рецессию, а экономический рост в 2024 году будет нулевым. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитиков, проведенного Bloomberg.

Эксперты прогнозируют сокращение ВВП на 0,1% в третьем квартале, что последует за неожиданным снижением такого же масштаба во втором квартале. Месяц назад аналитики еще предсказывали стагнацию в период с июля по сентябрь.

«Промышленность остается ахиллесовой пятой. Нет явного катализатора для разворота. Достижение дна — лучший сценарий на данный момент», — отметил аналитик Rabobank. Эрик-Ян ван Харн.

Слабость немецкой экономики обусловлена прекращением поставок энергоресурсов из России, снижением спроса на экспорт со стороны Китая, проблемами в автомобильной промышленности и нехваткой квалифицированных кадров.

На 2025 год аналитики ожидают рост в 0,8% по сравнению с ранее прогнозируемым 1%. Правительство Германии в своих новых прогнозах предполагает рост на уровне 1,1%.

Накануне в Германии признали, что не смогли сломить экономику России.

Ранее эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами