Стало известно о снижении импорта российского СПГ в Китай

За первые девять месяцев 2024 года Россия поставила в Китай 6,015 млн тонн сжиженного природного газа на сумму $3,561 млрд. Об этом пишетРИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные главным таможенным управлением КНР.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок СПГ сократился на 2,66%. В 2023 году за январь-сентябрь Китай закупил у России 6,18 млн тонн СПГ стоимостью $4,003 млрд.

В сентябре 2024 года КНР импортировала из РФ 980 тыс. тонн СПГ на $610,65 млн.

До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что к 2030 году Индия станет главным покупателем российского угля, поскольку сокращение угольной генерации в Китае меняет рыночные ориентиры. По данным чиновника в прошлом году экспорт составил 26,2 млн тонн, что на 6 млн тонн больше, чем в 2022 году. В дальнейшем основная доля закупок угля будет приходиться на Юго-Восточную Азию, включая Тайвань и Вьетнам.

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