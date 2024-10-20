Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о снижении импорта российского СПГ в Китай

РИА: поставки СПГ из России в Китай сократились на 2,66%

close
Максим Богодвид/РИА Новости

За первые девять месяцев 2024 года Россия поставила в Китай 6,015 млн тонн сжиженного природного газа на сумму $3,561 млрд. Об этом пишетРИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные главным таможенным управлением КНР.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок СПГ сократился на 2,66%. В 2023 году за январь-сентябрь Китай закупил у России 6,18 млн тонн СПГ стоимостью $4,003 млрд.

В сентябре 2024 года КНР импортировала из РФ 980 тыс. тонн СПГ на $610,65 млн.

До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что к 2030 году Индия станет главным покупателем российского угля, поскольку сокращение угольной генерации в Китае меняет рыночные ориентиры. По данным чиновника в прошлом году экспорт составил 26,2 млн тонн, что на 6 млн тонн больше, чем в 2022 году. В дальнейшем основная доля закупок угля будет приходиться на Юго-Восточную Азию, включая Тайвань и Вьетнам.

Ранее эксперты назвали причины экономических проблем Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами