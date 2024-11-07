Wildberries запустит новый бизнес в России

Объединенные компании Wildberries и Russ на территории логистических центров в России запустят сеть собственных автозаправочных станций (АЗС). Об этом сообщается в пресс-релизе маркетплейса.

В настоящее время на этих АЗС могут заправляться водители компании. Рассматривается возможность открытия заправок для водителей-партнеров, в дальнейшем — для всех автомобилистов, говорится в сообщении компании.

Как рассказали в пресс-службе, для того чтобы воспользоваться заправкой, необходимо просканировать QR-код с АЗС в приложении WB Drive, в котором зарегистрированы все водители объединенной компании, выбрать нужные параметры заправки и наполнить топливный бак.

В компании заявили, что собственные АЗС являются частью стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо.

До этого сообщалось, что маркетплейс Wildberries открыл доступ к разделу «Экспресс-доставка» для жителей еще шести крупных российских городов: Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

Ранее Wildberries запустила новый логоцентр во Владимире.