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Wildberries расширил географию экспресс-доставки товаров

Wildberries запустил экспресс-доставку еще в шести крупных городах России

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Depositphotos

Маркетплейс Wildberries открыл доступ к разделу «Экспресс-доставка» для жителей еще шести крупных российских городов: Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

До этого воспользоваться разделом могли жители столицы, Санкт-Петербурга и Владимирской области.

Для новых городов раздел «Экспресс-доставка» пока доступен в мобильном приложении маркетплейса, а в ближайшем времени появится и на сайте. В нем клиенты смогут найти товары, которые доставят им в течение выбранного временного промежутка. Например, можно заказать экспресс-доставку живых цветов, зоотоваров или электроники.

Услуга экспресс-доставки товаров работает по модели продаж «Витрина-экспресс». При ней продавец использует маркетплейс как витрину своих товаров и может сам отправлять товары клиентам в срок до четырех часов.

В Wildberries сообщили, что компания продолжит совершенствовать возможности доставки товаров для своих клиентов и партнеров.

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