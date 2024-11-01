Wildberries запустила новый логоцентр во Владимире

Объединенная компания Wildberries и Russ открыла новый склад во Владимире, сообщает пресс-служба компании.

Первая очередь комплекса уже запущена. На данный момент вместимость склада составляет до 2 млн единиц товаров, а под хранение отвели 10 тыс. квадратных метров.

В Wildberries отметили, что локальные производители и продавцы во Владимирской области могут уже сейчас планировать поставки в новый логоцентр в преддверии высокого сезона.

Склад во Владимире принимает все категории товаров кроме продуктов питания, горючих товаров и товаров для животных.

Общая площадь склада во Владимире составит 176 тыс. квадратных метров, а вместимость при полном запуске будет достигать до 120 млн единиц товаров.