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Wildberries запустила новый логоцентр во Владимире

На новом складе Wildberries во Владимире можно будет хранить до 120 млн товаров

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Freepik

Объединенная компания Wildberries и Russ открыла новый склад во Владимире, сообщает пресс-служба компании.

Первая очередь комплекса уже запущена. На данный момент вместимость склада составляет до 2 млн единиц товаров, а под хранение отвели 10 тыс. квадратных метров.

В Wildberries отметили, что локальные производители и продавцы во Владимирской области могут уже сейчас планировать поставки в новый логоцентр в преддверии высокого сезона.

Склад во Владимире принимает все категории товаров кроме продуктов питания, горючих товаров и товаров для животных.

Общая площадь склада во Владимире составит 176 тыс. квадратных метров, а вместимость при полном запуске будет достигать до 120 млн единиц товаров.

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